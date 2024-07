L’été est le moment idéal où petits et grands peuvent s’adonner aisément aux jeux d’extérieur. C’est la période propice pour se divertir dans le jardin ou aller au parc. Mais de plus en plus de parents optent pour des jouets durables qui pourront occuper leurs enfants à la maison. Ils préfèrent surtout les jouets qui respectent l’environnement. Êtes-vous aussi habité par ce désir d’offrir des jeux durables et écologiques à vos enfants ? Voici quels jouets tendance cet été qui vous plairont.

Les maisonnettes de jardin écologiques

Vous le savez sûrement, les maisonnettes de jardin constituent un classique du jeu d’extérieur. Elles sont toujours tendance et feront sûrement le bonheur votre enfant. Conçues en bois certifiés FSC, ces maisonnettes offrent un cadre ludique créatif et assez sûr pour vos enfants. Les modèles récents sont écologiques, car ils sont traités sans produits chimiques. Mieux, ces maisonnettes de jardin écoresponsables peuvent traverser des intempéries sans que la solidité de leur structure ne soit atteinte. Consultez la collection de jouets durables de Toys & Garden pour découvrir des modèles très innovants qui plairont à vos enfants. Certaines maisonnettes de jardin disponibles ont même des toitures en matériaux recyclés.

Les jouets de sable et d’eau écoresponsables

Pour amuser davantage vos petits, pensez aussi aux jouets de sable et d’eau écoresponsables. Ce sont des accessoires qui permettent aux tout-petits de passer des moments magiques pendant la période estivale. Ces jouets sont souvent composés :

De moules en bioplastique ;

Des seaux en bois ou autres matériaux recyclés ;

Des pelles et des cuves, etc.

Selon la marque, vous trouverez une panoplie d’objets ludiques dans le kit de jouets de sable et d’eau.

Chez Toys & Garden, vous aurez même l’embarras du choix parmi les accessoires proposés. Ce fournisseur met à la disposition de sa clientèle une large gamme de ce type de jouets. Ceux-ci sont tous conçus en matériaux résistants et robustes susceptibles de traverser plusieurs étés avec vos enfants. Les derniers modèles de jouets de sable et d’eau disponibles sont faits en bois. Ils ont alors une esthétique très frappante.

Les jouets de jardinage pour enfants

Faire du jardinage est une activité éducative qui intéresse beaucoup d’enfants. Ces bouts d’ange adorent fourrer leurs mains dans le terreau et semer de jeunes plants. Le jardinage est également une tâche assez pratique pour connecter votre enfant à la nature. Il serait alors convenable de lui offrir des jouets de jardinage pour qu’il commence son initiation. En vérité, il s’agit des outils de jardin correspondants à leur taille et leur permettant de faire les petits travaux.

Dans les kits vendus chez Toys & Garden, vous trouverez par exemple des accessoires comme :

Les arrosoirs en miniature ;

Les binettes ;

Les houes ;

Les râteaux ;

Les semoirs manuels ;

Les pulvérisateurs, etc.

Tous ces outils sont conçus en matériaux durables et sont élaborés de manière à être maniables par les enfants. Ceux-ci pourront alors s’en servir sans contrainte pour apprendre les différentes activités liées au potager. En les entraînant à cultiver leurs propres plantes avec ces accessoires, vous renforcez leur confiance en soi.

En définitive, pour cet été, pensez à offrir à vos enfants des jouets écologiques et durables. Les maisonnettes de jardin, les jouets de sable et d’eau et les jouets de jardinage sont ceux qui sont tendances. Rapprochez-vous d’un fournisseur agréé comme Toys & Garden pour accéder à des modèles de jouets durables super attrayants.