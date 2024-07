Cinq raisons de louer une voiture à Dubai

Lorsque vous visitez Dubai, vaut-il mieux prendre un une voiture de location ou vous contenter des transports en commun ? Si vous prévoyez des vacances à la plage avec quelques excursions, un taxi suffira pour vous rendre au centre commercial le plus proche. Et lorsque vous voulez en voir plus dans la ville elle-même et dans ses environs, la location de voiture devient un choix logique.

Les avantages de louer une voiture aux Emirats Arabes Unis

Carburant à prix avantageux

Les Émirats arabes unis sont l’un des 20 pays qui offrent le carburant le plus abordable. Dans les stations-service émiraties, le prix moyen d’un litre d’essence est de $0,58. C’est deux fois moins cher qu’en Europe. Même si vous optez pour la location rsq3 Dubai, les frais d’entretien resteront modérés.

Indépendance vis-à-vis des guides et des circuits touristiques

En rejoignant des groupes touristiques pour découvrir la ville, vous acceptez certaines contraintes. Par exemple, la durée des visites peut être limitée et il est possible d’être dirigé « par hasard » vers un centre commercial imposé par l’agence de voyage en chemin. De plus, récupérer les touristes à l’hôtel prend beaucoup de temps. En faisant une location Mercedes classe C, vous aurez la liberté de choisir vos destinations selon vos préférences.

Sécurité routière

Les Émirats arabes unis étant un pays sans alcool, les conducteurs adoptent une conduite prudente et adéquate sur les routes. La criminalité y est quasi inexistante, le code de la route est intuitif et l’état des routes correspond au statut de métropole touristique haut de gamme. Les Émirats se distinguent en tête du classement mondial pour le développement de leurs infrastructures de transport !

Stationnement gratuit à proximité des hôtels

La plupart des grands hôtels offrent un parking gratuit aux clients, où le voiturier peut garer votre voiture de location. C’est pratique pour les familles avec enfants afin de ne pas perdre de temps et d’aller au bureau de réservation immédiatement.

Paiement automatisé des péages routiers

Les frais sont prélevés lors du passage par les portiques Salik, mais la facturation intervient juste avant le retour du véhicule à l’agence de location. Cette approche est extrêmement pratique, en particulier si vous planifiez de nombreux voyages ou si vous désirez découvrir un maximum de lieux touristiques.

Ce dont vous avez besoin pour louer une voiture à Dubai

Il existe deux manières de louer une voiture aux Emirats Arabes Unis : vous pouvez soit contacter la société proposant un tel service dès votre arrivée à Dubai, soit le faire à l’avance en réservant une voiture en ligne.

Seuls trois documents sont requis : un passeport étranger, un permis national et un permis de conduire international. Vous pouvez obtenir un permis international dans n’importe quel poste de police en circulation en 1 à 2 semaines. En principe, les agences de location réputées refuseront de louer une voiture sans ce document.

Vous pouvez voyager en toute sécurité dans tout le pays et vivre des expériences agréables à la fois seul et avec toute la famille. Visitez de nombreuses villes des EAU, discutez avec les habitants. Après tout, essayez de connaître la mentalité locale en dehors des visites touristiques habituelles.

Mais avant de louer une voiture, nous vous recommandons de vous familiariser avec certaines des règles et des informations nécessaires — cela vous aidera à vous habituer aux routes d’un pays inconnu et à vous sentir plus en confiance. Bonne chance à vous et bon voyage !