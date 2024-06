L’intelligence artificielle, classique ou générative, connaît une avancée rapide et touche aujourd’hui à tous les domaines de la société humaine. Selon des chiffres d’avril 2023 publiés suite à un sondage d’Odoxa, 67 % des Français considèrent cette technologie comme un danger. Mais, qu’en est-il réellement ? Quel est l’impact de l’intelligence artificielle sur le monde actuel ? Découvrez les principaux changements induits par l’IA dans certains secteurs clés.

Le domaine de l’emploi

Dans un rapport rendu au président français, Emmanuel Macron, le 13 mars 2024, la Commission de l’intelligence artificielle a fait part de ses conclusions concernant l’impact de l’IA sur le futur du marché du travail. D’après ce rapport, cette technologie favoriserait le développement du secteur, mais il faut se préparer à la disparition de certains métiers et à la transformation profonde des autres.

Malgré les préjugés présentés par Cyberghost l’intelligence artificielle pourrait tout de même être un réel avantage pour les professionnels. Lorsqu’elle est bien utilisée, elle a un impact positif sur la productivité des travailleurs et les libère des tâches répétitives, chronophages ou à faible valeur ajoutée.

Les postes à responsabilité élevée comme les médecins ou les juges peuvent être associés à l’IA pour offrir de meilleures performances. C’est aussi le cas pour les vendeurs, les artistes, etc. Mais, certains métiers pourraient aussi disparaître. L’IA est capable d’exécuter des tâches importantes, actuellement confiées aux humains. Cela pourrait réduire considérablement le besoin en main-d’œuvre, le montant des salaires et le taux d’embauche dans certains secteurs.

Le secteur des transports

Depuis son apparition, l’intelligence artificielle a investi certaines industries, dont l’automobile. Grâce à cette technologie, les conducteurs proposent aujourd’hui des voitures à conduite autonome. Ces nouveaux moyens de transport peuvent modifier la manière dont le transport routier est organisé.

La conduite autonome peut favoriser la réduction, voire la disparition des embouteillages, de la pollution ou des problèmes de stationnement. Pour les utilisateurs, l’intégration de l’intelligence artificielle améliore l’expérience de conduite et permet de bénéficier d’un confort optimisé.

Les constructeurs automobiles affectent du temps et des ressources énormes à la recherche et l’innovation. Les progrès technologiques qui en découlent améliorent donc la vie des clients et augmentent les opportunités commerciales.

Le secteur de la cybersécurité

L’intelligence artificielle contribue à d’importantes avancées dans le domaine de la cybersécurité. L’IA permet de travailler avec de grandes bases de données. Celles-ci sont exploitées par la plupart des sociétés de cybersécurité pour identifier et proposer les meilleures solutions contre les attaques de virus.

Certaines entreprises utilisent aussi l’IA pour déployer des solutions de surveillance efficaces. Ainsi, la moindre activité inhabituelle est rapidement détectée et signalée. Les responsables du réseau réagissent immédiatement, ce qui permet de minimiser la perte d’informations ou les risques de piratage.

En résumé, l’avènement de l’IA a profondément révolutionné beaucoup de secteurs. Certains sont plus touchés que d’autres, mais il reste beaucoup de progrès à faire. Malgré les nombreux avantages de l’intelligence artificielle, elle n’est pas encore en mesure de remplacer l’humain.