Le livre raciste et homophobe d'un général fait un tollé en Italie

Le ministre italien de la Défense Guido Crosetto, un proche de Giorgia Meloni, a condamné jeudi les « élucubrations » d’un général en activité, qui dans un livre affirme entre autres que les homosexuels ne sont « pas normaux ».

« Le général (Roberto) Vannacci a exprimé des opinions qui discréditent l’Armée (…) et la Constitution », a fustigé dans un communiqué le ministre de la Défense Guido Crosetto, un proche de la cheffe de gouvernement d’extrême droite, Giorgia Meloni.

Le ministère de « la Défense lancera la procédure disciplinaire prévue », a-t-il précisé. L’état-major a par ailleurs indiqué ne pas avoir été « informé du contenu du livre, qui n’avait jamais été soumis à une autorisation de la hiérarchie militaire ».

Dans son livre publié à compte d’auteur et intitulé Le Monde à l’envers, sorti le 10 août, Roberto Vannacci, 54 ans, ex-chef d’un corps d’élite des parachutistes et actuellement à la tête de l’Institut géographique militaire, se présente comme « un héritier de Jules César ».

Au cours de sa carrière essentiellement passée sur le terrain, le général Vannacci, a été en poste en Somalie, au Rwanda, en Afghanistan et en Libye.

« Chers homosexuels, vous n’êtes pas normaux, faites-vous une raison », est la phrase la plus citée par les médias de son livre, dans lequel il dénonce « des règles discutables d’inclusion et de tolérance imposées par les minorités ».

Il s’en prend violemment à la joueuse noire de volley Paola Enogu, qui joue dans l’équipe d’Italie : « Paola Enogu est de nationalité italienne, mais il est évident que ses traits ne représentent l’italianité ».

Ces prises de positions ont suscité une vague de réactions indignées à gauche, alors que les parlementaires de droite et d’extrême droite restaient silencieux.

« Les paroles et positions au ton raciste et homophobe du général Vannucci contredisent de manière flagrante les valeurs constitutionnelles et les principes démocratiques de la République », a commenté Piero Fassino, député du Parti démocrate (centre-gauche) et vice-président de la Commission Défense, cité par l’agence AGI.

L’arrivée au pouvoir en 2022 de Giorgia Meloni, cheffe du parti post-fasciste Fratelli d’Italia, avait suscité des craintes chez ses voisins européens concernant le respect des droits humains, notamment en France.