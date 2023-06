La région du Lazio retire son parrainage à la « Roma Pride »

Dans un communiqué, le président de la région du Lazio (ou Latium), Francesco Rocca, a déclaré que le nom de la région « ne peut pas être, et ne sera jamais, utilisé pour soutenir des actions visant à promouvoir des comportements illégaux », notamment la gestation pour autrui (GPA).

Le thème de la Roma Pride 2023 est “QueeResistenza”, les militants condamnant ce qu’ils qualifient de « multiples attaques » contre la communauté LGBT depuis que le gouvernement de droite de la Première ministre Giorgia Meloni est entré en fonction en octobre.

Francesco Rocca a été élu l’année dernière avec le soutien de la coalition de Mme Meloni, qui défend les valeurs familiales « traditionnelles ».

Le parti d’extrême droite de la Première ministre, Fratelli d’Italia, a proposé de faire passer une loi visant à étendre l’interdiction actuelle de la maternité de substitution aux Italiens qui se rendent à l’étranger pour trouver une mère porteuse.

La région du Lazio estime que les prises de position publiques des organisateurs de la Roma Pride, qui comprennent notamment des appels en faveur des droits des couples de même sexe à adopter des enfants ou à accéder à des traitements de fertilité, ainsi qu’en faveur de la légalisation de la maternité de substitution, « violent les conditions » d’un possible parrainage par la région.

Le maire de gauche de Rome, Roberto Gualtieri, a condamné la décision de la région et assuré que la ville maintenait son parrainage de la manifestation.

« La Pride de Rome est une manifestation importante pour la communauté LGBTQ+ et pour tous les citoyens qui luttent contre la discrimination et soutiennent les droits (…) et pour cela je serai dans la rue samedi pour la Pride », a-t-il écrit sur Twitter.