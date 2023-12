L'Etat doit mieux protéger les centres LGBTI, demandent plus de 50 associations

Une cinquantaine d’associations LGBTI+, ainsi qu’Amnesty International ou la FSU, se sont inquiétées le 31 mai d’une recrudescence des attaques et agressions haineuses contre des centres LGBTI, et demandent à l’Etat de mieux protéger ces établissements.

« Nous constatons depuis près d’un an une multiplication particulièrement inquiétante des actes de vandalisme, de dégradation, de discours et de comportements haineux à l’encontre de plusieurs centres LGBT », déclarent les signataires, dans une tribune publiée sur le site du magazine Têtu.

Le centre LGBT de Tours a ainsi été visé le 22 mai par un engin explosif lancé dans ses locaux en plein après-midi, et qui n’a pas fait de blessé. Le parquet a ouvert une enquête pour tentative d’assassinat.

Il s’agit de la « sixième attaque depuis le mois de janvier » contre le Centre de Tours, déplorent les signataires du texte, qui évoquent par ailleurs d’autres violences ou agressions homophobes, comme l’incendie d’un centre LGBT+ à la Réunion, des dégradations à Nantes, ou un drapeau arc-en-ciel arraché à six reprises à Arras.

Dans ce contexte, les associations signataires appellent « le gouvernement à agir sans tarder pour prévenir beaucoup plus efficacement les violences à l’encontre des personnes LGBT », et à « mettre en œuvre les moyens nécessaires » pour leur permettre de « continuer à se rendre » sans crainte dans les « lieux d’accueil, de soutien et de convivialité » que constituent les centres LGBT.