Interview long format : Vincent Leclercq, directeur général de Coalition Plus

Vincent Leclercq est depuis mai 2022 directeur général de Coalition Plus, qui regroupe une centaine d'organisations non gouvernementales de lutte contre le sida dans le monde. D'emblée, lorsque nous lui demandons de présenter son parcours au début de l'interview, il précise qu'il est un militant gay séropositif. Il est depuis près de dix ans engagé dans la lutte contre le VIH/sida, à Aides, mais aussi en Angleterre au Terrence Higgins Trust.

Entretien avec un combattant déterminé.

Komitid : Pourquoi est-ce important pour toi de préciser que tu es gay et séropositif ?

Vincent Leclercq : La parole à la première personne dans le domaine du VIH, c'est une parole qui change le regard, qui transforme, qui humanise, qui dédiabolise. C'est important de continuer à avoir cette parole et d'incarner cela dans nos organisations de lutte contre le sida. C'est plus simple dans le contexte dans lequel je suis mais elle reste quand même rare.

Si tu devais résumer ce qu'est Coalition Plus ?

On est une organisation de santé communautaire qui travaille avec les populations vulnérables. Il s'agit d'un réseau global d'organisations communautaires de lutte contre le sida qui se sont unies, principalement parce qu'elles avaient du mal à faire entendre leurs voix dans un monde dominé par l'anglophonie, par les experts médicaux. Coalition Plus a été créée à l'initiative de quatre associations : Aides en France, Coq sida au Québec, Arcade Santé Plus au Mali et l'ALCS au Maroc. Aujourd'hui on est une centaine d'associations sur des thématiques qui vont de la recherche communautaire au renforcement de capacités et à l'accès aux innovations. On utilise ce réseau pour faire du plaidoyer notamment sur l'augmentation des ressources du Fonds mondial ou sur les droits humains. On a une force énorme d'accès aux institutions.