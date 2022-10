Au Brésil, les groupes de supporters LGBT luttent pour leur inclusion en tribunes

Maillot arc-en-ciel sur les épaules, Ona Ruda déambule sans crainte dans les tribunes de l'Arena Fonte Nova, le stade du club de Bahia, qui évolue en 2e division brésilienne, mais pour la grande majorité des supporters LGBT au Brésil, la réalité est toute autre.

"Avant, on ne pouvait pas se rendre" au stade du club de Salvador (nord-est) en clamant ouvertement son homosexualité, explique l'homme barbu, tatoué aux avants-bras et portant des boucles d'oreille.

"Aujourd'hui, on est visibles, on y va entre amis ou en famille. Notre grande victoire quand on va au stade est de ne plus avoir à cacher qu'on appartient à la communauté LGBT", dit ce salarié en communication de 32 ans.