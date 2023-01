Meurtre homophobe en Slovaquie : un présentateur télé fait son coming-out en direct et qualifie les politiques d''hypocrites"

Dimanche 16 octobre, la courageuse prise de parole d'un journaliste télé suite à la fusillade ayant causé la mort de deux personnes devant un bar gay à Bratislava, a fait le tour du monde.

Ce jour-là, Rastislav Iliev, animateur de l'émission « En Politique » de la chaîne TA3 prend la parole en direct, arborant un ruban aux couleurs LGBT : "Ce n'était pas un acte au hasard, par jalousie. C'était un acte terroriste idéologique planifié de longue date et visant la différence." Si jusque là tout semble plutôt normal, le présentateur ne tarde pas à amener son discours là où on l'attendait moins, en dénonçant l'hypocrisie et l'homophobie de la classe politique autour de l'affaire : "Ce meurtre brutal a été condamné par presque tous les politiciens, entre autres par ceux qui se moquent de la communauté LGBT+ depuis des années. Ils disent que notre place est à l'hôpital, pas dans la rue, que nous sommes des ennemis et des pervers et ils préféreraient nous isoler ", continue t-il, en s'incluant lui-même, pour ce qui apparaît donc comme un coming out en direct.