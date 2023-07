Lyon : la première "Maison de la Diversité" pour les seniors LGBTI+ ouvrira en 2024

La "Maison de la Diversité", projet inédit en France d'habitat partagé destiné en priorité aux seniors LGBTI+ et séropositifs, ouvrira ses portes à Lyon en 2024, pour permettre à ses résidents de vieillir en harmonie et dans la "sécurité".

"En dépit de l'évolution positive des droits et des mentalités, le constat que notre association a posé est le manque d'espaces sécurisés et bienveillants pour que ce public ne se sente plus stigmatisé ou jugé, qu'il n'ait plus à retourner dans le placard", a expliqué jeudi devant la presse Stéphane Sauvé.

Cet ancien directeur d'Ehpad a créé en 2017 l'association Les Audacieux et Les Audacieuses qui crée des espaces de rencontres sans tabous liés à l'âge, à l'orientation sexuelle ou au genre.