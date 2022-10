Cuba approuve le mariage et l'adoption pour tous et un code de la famille progressiste

Les Cubains et les Cubaines ont approuvé à plus de 66% par référendum un nouveau Code de la famille progressiste qui légalise le mariage des couples de même sexe, la GPA et la filiation élargie.

Le texte approuvé dimanche était largement soutenu par le gouvernement communiste et le vote en faveur du "oui" a fait l'objet d'une intense campagne officielle au cours des dernières semaines, dans la rue, à la télévision et sur les réseaux sociaux.

Le "oui" a recueilli 66,87% des voix contre 33,13% des suffrages pour le "non", le plus haut pourcentage de vote négatif jamais atteint lors d'un référendum, selon des résultats quasi définitifs annoncés lundi par le Conseil électoral national (CEN). "Le code des familles a été approuvé par le peuple", a déclaré sa présidente, Alina Balseiro.