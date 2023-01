Cuba : le Code de la famille légalisant le mariage des couples de même sexe et la GPA soumis à référendum

Les Cubains et les Cubaines sont appelées dimanche 25 septembre à se prononcer par référendum sur un nouveau Code de la famille qui autorise notamment le mariage des couples de même sexe et la gestation pour autrui (GPA), un type de scrutin peu habituel qui pourrait avoir valeur de test pour le gouvernement.

Plus de huit millions de Cubains vont pour la première fois voter une loi par référendum à l'occasion de ce scrutin non obligatoire et à bulletin secret, dernière étape d'un long processus, trois ans après une première tentative avortée d'intégrer le mariage des couples de même sexe dans la Constitution.