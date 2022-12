Pour l'écrivain cubain Anton Arrufat, le mariage des couples de même sexe est une "avancée positive"

Le dramaturge cubain Anton Arrufat avait 35 ans lorsqu'il a été marginalisé pour ses écrits et son orientation sexuelle. Vingt ans plus tard, il a collaboré au film Fraise et Chocolat (1993) qui a mis l'homosexualité sur le devant de la scène à Cuba. Aujourd'hui, il soutient la légalisation du mariage des couples de même sexe.