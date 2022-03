Quels sex-toys les hommes préfèrent-ils ?

Les sex-toys sont parfaits pour épicer vos ébats amoureux ou pour vous offrir des moments de plaisir solitaire satisfaisants au possible. Les sex-toys pour femme sont relativement très populaires, mais de nombreuses personnes ignorent qu’il existe des sex-toys conçus spécifiquement pour le plaisir masculin. Découvrez ici les accessoires que les hommes préfèrent, pour se donner du plaisir et pour en donner à leur partenaire.

Pour se donner du plaisir : les masseurs prostatiques et masturbateurs

Avec les masseurs prostatiques, vous pouvez expérimenter des orgasmes beaucoup plus intenses. Les masseurs prostatiques ou stimulateurs prostatiques sont destinés à la stimulation du point G de l’homme (également connu comme le point P). Ce fameux point se situe à l’intérieur du rectum, près de la prostate et de l’urètre. La stimulation de cette zone peut donner naissance à des orgasmes profonds et très puissants. Les masseurs prostatiques sont conçus pour s’ajuster parfaitement à l’anatomie rectale et promettent de vous emplir de plaisir.

Les masturbateurs pour homme

Les masturbateurs pour homme sont pensés pour le plaisir solitaire, même si rien ne vous empêche de les utiliser avec votre partenaire. Vous pourrez ainsi vous donner du plaisir mutuellement et renforcer votre complicité. Il existe une grande variété de masturbateurs, et certains reproduisent à la perfection les sensations de l’acte sensuel. Trouvez facilement des masturbateurs à manchons de masturbation classique, vibrant ou chauffant ainsi que des vaginettes ou des masturbateurs en forme d’anus de la meilleure qualité sur Lovehoney, mais aussi de précieux conseils pour vous aider à faire votre choix.

Quels sex-toys pour du plaisir à deux ?

Pour donner autant de plaisir que possible à votre partenaire et expérimenter vous aussi de meilleures sensations, les développeurs de pénis se recommandent. Qu’il s’agisse de gaine allongeante ou de cockring (anneau pénien), ces accessoires se placent autour du pénis et accroissent l’afflux sanguin dans votre membre. Vous obtenez ainsi des érections plus impressionnantes et plus durables.

Les accessoires de bondage

Les accessoires de bondage sont incontournables pour épicer votre vie sexuelle et dire non à la routine. Utilisez-les pour vous laisser aller ou au contraire pour renforcer votre sensation de contrôle sur votre partenaire. Il en existe une grande variété entre cordes, bandeaux, menottes, sangles. Ils sont simples d’utilisation et sûrs. En matière de domination et de soumission, il n’y a pas de limites, hormis celles que vous vous imposez.

L’œuf vibrant télécommandé

L’amusement et le plaisir sont garantis avec un œuf vibrant télécommandé ! L’œuf est inséré dans l’orifice vaginal ou anal de votre partenaire et vous en conservez la télécommande. Vous pouvez ainsi déclencher les vibrations de l’œuf à n’importe quel moment. Il peut être extrêmement excitant de savoir qu’on a la possibilité de contrôler le plaisir de son partenaire à distance et d’un seul geste. Ce dernier se tiendra en permanence sur ses gardes, par exemple si vous vous trouvez dehors ou en public, ou encore, il oubliera totalement la présence de l’œuf, jusqu’à ce que des vibrations anales particulièrement plaisantes les lui rappellent. De nombreux couples apprécieront ce petit jeu coquin qui peut renforcer la complicité.

La cage de chasteté

La cage de chasteté est parfaite pour stimuler l’appétit sexuel. Elle vous permet de contrôler les impulsions ou besoins de votre partenaire. Lorsqu’enfin vous le libérez, vous pouvez être certain qu’il expérimentera un orgasme bien plus puissant. La cage de chasteté est parfaite pour vous faire redécouvrir le plaisir sexuel.