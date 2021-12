À la découverte des nouveaux modèles de chaussures de Sarenza

Baskets, sneakers, bottes, bottines, escarpins, ballerines, et toutes les autres… Sur Sarenza.com, les femmes n’ont jamais autant trouvé de chaussures à leurs pieds ! Côté collections masculines, personne n’est en reste non plus : baskets, sneakers, chaussures à lacets, boots, mocassins, et bien d’autres modèles font partie des nouveautés proposées par l’enseigne de vêtements et chaussures en ligne. Avec le spécial code promo Sarenza, vous pourrez vous offrir un nouveau style, renouveler votre meuble à chaussures avec les nouvelles tendances de toutes les saisons.

Pourquoi ne pas profiter de 70 % sur la marque Geox, la référence de la chaussure italienne ? La marque vous propose une vaste gamme de modèles urbains, mais aussi de nombreux modèles polyvalents, que vous pourrez porter en toute circonstance. Pour les hommes, jetez notamment un œil à la série de bottines de la marque. Élégante, à la fois affirmée, confortable et tout terrain, la bottine de Geox vous permet de passer l’hiver au chaud – pensez quand même à mettre des bonnes chaussettes – mais sera aussi votre alliée à l’inter-saison.

L’avantage des produits Geox ? Un rapport qualité-prix difficilement battable ! Il en va de même chez les femmes, qui ont à leur disposition non seulement un grand choix de bottines, de chaussures de ville polyvalente, mais aussi un vaste choix de bottines. Cuir, imperméables et tout à fait stylées, les bottines de l’enseigne italienne gâte particulièrement les femmes !

Vous êtes un(e) adepte des baskets ? Sarenza vous emmène dans l’univers Adidas avec une gamme de modèles vintage, revisités, ou totalement nouveaux. Découvrez notamment le confort des semelles caoutchouc des modèles automne/hiver, qui vous permettront de passer les journées les plus froides isolées du sol. On vous rassure, les classiques sont toujours présents, avec une série de Gazelle et de Stan Smith, modèles indémodables et toujours aussi stylés.

Les nouveautés côté femmes

Pour la période automne/hiver, découvrez une gamme de bottines et des chaussures exceptionnelles. Qu’elles soient à talon ou à semelle épaisse, les bottines proposées sur le site de Sarenza sont le fruit d’une sélection minutieuse qui allie style et confort. Des bottines Tommy Hilfiger Festive High Heels Bootie vous offrent à la fois élégance et stabilité, pour vos évènements et soirées plus habillées. Mettez dans cette catégorie la gamme Spencer de chez Vionic : des bottines au style légèrement plus hybride, mais qui conservent le charme des chaussures polyvalentes et élégantes, pour vos escapades entre montagne et ville.

Mais pourquoi ne penser qu’à l’automne et à l’hiver ? Préparez d’ores et déjà le printemps et l’été ! Retrouvez une gamme de baskets légères issues de la marque Le Lissier. Vous retrouvez l’originalité et la praticité du scratch, pour un effet à la fois rétro et branché. Penchez-vous sur les baskets à lacets de la même marque, qui proposent des motifs végétaux : fleurs séchées, plantes, mais aussi des motifs plus exotiques : baskets Le Lissier indienne, nippon, toile de Jouy. Un festival de couleurs à la fois discrètes, innovantes et élégantes.

Les nouveautés côté hommes

Si vous n’êtes pas encore équipés pour l’hiver, il n’est pas trop tard ! La tendance de cette année voit des bottes aux pieds de tous les hommes. Des bottines Mustang Tom sont le partenaire idéal pour passer un automne ou un hiver en toute étanchéité et au chaud. Osez la bottine Reropin de Marvin&Co : sans scratch ni lacets, elle offre un confort de tous les instants, une bonne tenue de pied et un style indéniable.

Préparez aussi le printemps et l’été en vous chaussant de façon plus légère : les baskets Rex de Paul Smith sont un classique de style et de confort ; les Catapult Valard de Skechers vous feront (re)découvrir ce qu’est le confort offert par ses semelles épaisses, à la fois fermes et flexibles.

Toutes les nouvelles tendances vous attendent chez Sarenza. Profitez d’un code Bravopromo pour vous gâter !