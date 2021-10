Quel avenir pour le Tango ? Hervé Latapie nous en dit plus

L'horizon semble plus dégagé pour le Tango, mais comme nous l'affirme son gérant Hervé Latapie, rien n'est encore fixé pour la réouverture de ce lieu LGBTI+ et affirme que le lieu est dans une « situation incertaine et délicate ».

Ouvert en 1997 dans le Marais, le Tango est l’un des plus anciens dancings de Paris et un lieu LGBTI+ historique. Plus qu’une boite de nuit, le Tango accueille, à travers la Boite à Frissons le week-end, de très nombreuses associations qui y organisent des soirées afin de récolter des fonds et mieux se faire connaître.

L’établissement a été contraint de fermer pendant un an en raison de la pandémie de Covid-19. À la fin 2020, la vente de l’immeuble du 11 rue Au Maire a été annoncée et a alors menacé l’avenir du Tango. Plusieurs élu·es de la capitale ont immédiatement affiché leur soutien et exprimé leur souhait de sauver cet endroit mythique.

Le mois dernier, Têtu a révélé que la ville de Paris devait racheter l’immeuble dans lequel se trouve le Tango. Une réouverture pour décembre y a même été évoquée. Par téléphone ce mardi 12 octobre, Ian Brossat, l'adjoint à la maire de Paris en charge du logement, a confirmé à Komitid que le Conseil de Paris doit voter l'acquisition de l'immeuble au mois de novembre.