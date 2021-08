Cédrix et Aline, Alicia et Nathanaël, frères et sœurs queers, nous racontent ce lien spécial

Cédric et Aline, le déclic en miroir

Ils sont jumeaux, ils font « tout ensemble », mais pas leur coming-out. C’est Aline qui l’a fait en premier… à cause de Cédric. L’anecdote ne cessera jamais de les faire rire, et c’est Cédric qui raconte : « À l’âge de 17 ans, ma mère m’a dit que si j’étais homosexuel, il n’y avait pas de souci. Elle se posait des questions car je n’avais jamais eu de petite amie. Moi qui refoulait tout cela, je lui ai dit que ça ne tenait pas la route car Aline non plus n'avait jamais eu de copain ». Aline prend le relais : « Alors, je suis arrivée dans la chambre, il m’a posé la question et je leur ai dit : “ Ben ouais, j’aime les filles ”».