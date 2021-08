La WorldPride Copenhague 2021 en images

Du 12 au 22 août, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont participé aux événements organisés à Copenhague (Danemark) et Malmö (Suède) à l’occasion de l’édition 2021 de la WorldPride et des Eurogames.

Pour l’occasion, les deux villes, distantes seulement de 28 km mais séparées par un étroit bras de mer, se sont mises sur leur 31 pour accueillir leurs invités et ont décliné les couleurs de l’arc-en-ciel chaque fois que cela a été possible. Même si cette débauche colorée était parfois un peu opportuniste, difficile de parler de pink washing tant les danois se sont montrés accueillants. Quel participant n’a pas été salué par un « Happy Pride » chaleureux au cours de son séjour ?

Hôtel de ville de Copenhague

La Marche

WorldPride Copenhague 2021

Le point d’orgue de ces deux semaines a été sans conteste la parade du 21 août. Pour cause de COVID, la manifestation a été divisée en 6 petits cortèges qui sont partis de différents points de la capitale danoise pour converger vers Faelledparken, un vaste parc public en plein coeur de la ville.

La Première ministre du Danemark, Mette Frederiksen, accompagnée du maire de Copenhague, avait pris la tête de l’un d’entre eux. Elle a été très applaudie au long des 3,5 km du parcours. De nombreux spectateurs n’ont pas hésité à la saluer en l’interpellant par son prénom. Tout sourire, Mette s’est aussi prêté avec un plaisir non dissimulé à des séances de selfies.

La princesse héritière Mary du Danemark, qui était la marraine de la WorldPride, a rejoint les manifestants à Faelledparken. Après un discours au cours duquel elle a déclaré avoir écouté et avoir beaucoup appris, Mary s’est, elle aussi, livrée à un petit bain de foule et à une séance de selfies.

Les Eurogames

En dépit de la pandémie, près de 2.000 athlètes venus de 50 pays différents ont fait le déplacement à Copenhague. Elles et ils se sont affrontés en toute sportivité, dans la joie et la bonne humeur, dans près de 70 disciplines différentes. Malheureusement, ces jeux ont été endeuillés par la disparition d’un joueur de water-polo français, victime d’un malaise en plein match. Pour lui rendre hommage, ses co-équipiers avec l’assentiment des dirigeants de l’EGLSF (fédération sportive LGBTQIA+ internationale) ont décidé que la compétition se poursuivrait malgré tout.

Conférence sur les droits humains

Le rendez-vous danois a été l’occasion pour les activistes LGBTQIA+ de se rencontrer, d’échanger et de partager leurs expériences. En raison de la récente actualité mondiale, la question des réfugié•es et des demandeurs et demandeuses d’asile a été au centre des débats d’une importante conférence sur les droits humains, qui s’est tenue tant à Malmö qu’au Parlement danois. Plusieurs personnalités internationales de premier plan ont pris la parole. Le président de l’Islande, la vice premier Ministre belge transgenre Petra de Sutter, et la Haute Commissaire aux réfugiés et aux droits de l’homme des Nations-Unies notamment sont intervenus. Un petit incident a montré toute l’utilité de cette rencontre, car à l’occasion d’un transfert en bus entre Copenhague et Malmö, des invité•es, deux personnes queer racisées ont été interpellées par les autorités suédoises pour des problèmes de passeports. Par solidarité, les autres passagers du bus ne sont pas reparties sans qu’elles soient libérées, et, à Malmö même, les travaux ont été interrompus le temps que leur sort soit réglé.

Conférence Droits Humains - Malmö

Arts, culture et fêtes

Les arts, la culture et les fêtes n’ont pas été oubliés dans ce programme déjà chargé. Performances, expositions, festival de films LGBT+ ont fleuri. Tous les soirs, le parvis de l’hôtel de ville de Copenhague s’est transformé en une gigantesque kermesse bon enfant, de même que le parc Faelledparken. Des écrans géants retransmettaient les spectacles. De la sorte, tout le monde a pu profiter des concerts organisés dans une grande salle aux entrées limitées pour cause de COVID.

Hôtel de ville Copenhague

A l’issue de la soirée de clôture, Copenhague et Malmö ont transmis le flambeau à la ville de Sydney. Les Australiens auront la tâche d’organiser la prochaine édition de la WorldPride, en février 2023.