San Francisco : la GLBT Historical Society reçoit le seul vestige restant des deux premiers rainbow flags

La GLBT Historical Society, le musée LGBTI+ de San Francisco, a dévoilé vendredi 4 juin un objet d’une importance historique : un fragment d’un des deux premiers drapeaux arc-en-ciel. Mesurant 3 mètres sur 8, il s’agit du tout dernier vestige des rainbow flags créés en 1978 par Gilbert Baker, que l’on croyait perdus à jamais. L’artéfact est désormais exposé au musée dans le cadre de l’exposition « Performance, Protest and Politics : The Art of Gilbert Baker ». Les deux premiers rainbow flags ont été fabriqués par Gilbert Baker et 30 bénévoles pour la marche des fiertés de San Francisco de 1978, sur le thème « Come Out with Joy, Speak out for Justice ». À l’origine, ils étaient composés de huit couleurs : rose, rouge, orange, jaune, vert, turquoise, bleu et violet. Après la manifestation, les drapeaux ont été stockés au Gay Community Center de San Francisco. L’année d’après, le militant a voulu aller les récupérer mais s’est rendu compte…

