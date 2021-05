La Fondation Elton John appelle Boris Johnson et le G7 à agir contre le sida

La lettre ouverte a été publiée jeudi 27 mai sur le site de la Elton John Aids Foundation. Trente quatre personnalités l’ont signée, dont Elton John et son mari David Furnish, Gareth Thomas, Annie Lennox, Charlize Theron et les anciens présidents Joyce Banda du Malawi et Festus Mogae du Botswana.

« Nous sommes confrontés à une nouvelle urgence liée au sida, et nous avons besoin de votre aide », débute la lettre, adressée au Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson. « Nous vous écrivons en tant que président du sommet du G7 de cette année ».