Portrait : Agathe Mametz, créatrice du Wiki Trans et militante pour la « trans-banalité »

À 26 ans, lorsqu’on demande à Agathe Mametz où elle se voit dans quelques années, elle rêve en vrac à « monter une boîte, avoir un appartement plus grand, sortir sans masque,... ». Et aussi « que la transidentité soit devenue un truc un peu banal ». Pour cela, la jeune femme a créé Wiki Trans, un site qu’elle espère voir devenir un « Google trans » pour répondre à toutes sortes de questions sur les transitions de genre, et les rendre beaucoup plus faciles.

Ces questions, Agathe y a d’abord été confrontée directement. « À 14 ans, j’ai compris que j’étais trans. Mais je n’étais pas prête, ma famille non plus, alors mon cerveau est passé en mode pilote automatique ». Quelques années plus tard, pendant qu’elle suit des études de design à Toulon, elle enfouit ces interrogations sous une montagne de travail et de projets, de la chaîne Youtube au blog de design.