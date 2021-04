Joe Biden annule l'interdiction de Donald Trump sur les rainbow flags hissés sur les ambassades américaines

Le secrétaire d'État des États-Unis Antony Blinken a autorisé à nouveau les ambassades américaines à travers le monde à hisser le rainbow flag à côté du drapeau américain. Il revient donc sur une interdiction initiée par l'administration Trump en 2019. Le but est de pouvoir raccrocher les drapeaux LGBTI+ avant le 17 mai, Journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, et le mois des fiertés en juin.

La suite de cet article est réservée aux abonné•e•s. Pour continuer la lecture : Abonnez-vous à partir de 1€

et accédez à tous les articles OU Vous êtes déjà abonné•e•s ? Identifiez-vous