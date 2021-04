Découvrez le collectif qui veut faire rayonner les familles LGBTQIA+

Avec le confinement du printemps 2020, les parents LGBT+ ont dû forcer davantage l’Éducation nationale à reconnaître leur existence. « C’est ma compagne, Solène, qui s’est occupée de l’école à la maison de mes trois enfants que j’ai eu d’un premier mariage, raconte Marie, 40 ans. L’école n’a pas eu le choix et a dû être en lien avec elle, c’est quelque chose qui aurait été inimaginable avant, et ce n’est pas normal. C’est à partir de cette prise de conscience que je me suis dit qu’il fallait continuer à faire bouger les choses »,

L’enjeu de la visibilité

Le collectif Famille.s (https://www.collectiffamilles.com/ ) a pris forme à l’été 2020. Marie a contacté des parents déjà visibles et engagé·es, comme le youtubeur Emile de Chez Papa Papou ou encore Stéphanie de Demande à tes mères. Tou·tes ont partagé le constat de l’importance de « rendre davantage visibles nos familles, elles sont très peu vues et reconnues », selon Marie. « Avec ma compagne on avait envie de montrer que nous sommes une famille comme les autres, peu importe nos particularités », affirme Jonas, 27 ans, homme trans, père d’une fille de six ans et vivant avec une conjointe ayant déjà trois enfants.