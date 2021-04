Suisse : le mariage pour tou·tes désormais soumis à un référendum

Le mariage pour tou·tes a été approuvé par la parlement Suisse le 18 décembre 2020. Cependant, selon un rapport publié dans le média local Watson, une coalition de groupes conservateurs, dont le parti de l’Union démocratique fédérale (UDF), une petite formation qui défend des valeurs chrétiennes, a recueilli suffisamment de signatures pour forcer un référendum.

Le texte de loi adopté permet aux gays et aux lesbiennes de s’unir et à ces dernières d’avoir accès au don de sperme, un des points les plus controversés. Jusqu’à présent, les couples de même sexe pouvaient contracter des « partenariats enregistrés » ne leur donnant pas les mêmes droits qu’un mariage.