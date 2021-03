Seniors LGBT+ : comment adapter l’accès aux soins des personnes séropositives ou trans ?

Comme la plupart des personnes LGBT+, les seniors trans trouvent leurs médecins généralistes et spécialistes « via le bouche à oreille ou par des associations », affirme Claudia, 60 ans, médiatrice en santé à l’association Acceptess-T. Car la crainte de tomber sur des médecins transphobes est légitime. « Il y a un énorme manque de formation chez les médecins concernant les personnes trans, leur parcours de transition et leur santé de manière globale, sans compter les biais transphobes », constate Simon, chargé d’évaluation et de valorisation dans la même association.

La peur des rendez-vous médicaux

Conséquence : « à tout âge, les personnes transgenres retardent le plus possible leurs rendez-vous médicaux, même quand ce sont des professionnels qu’on nous a conseillé, on y va la peur au ventre », ajoute-t-il. Mais elles en paient les frais plus tard, comme Claudia qui évoque sa « dentition en très mauvaise état », mais cela peut être également un retard concernant le dépistage de maladies. Chez les personnes intersexes aussi, « l’évitement médical dure parfois jusqu’au bout, car il y a d’importants traumatismes liés au corps médical. Sans compter que les risques de violence et de stigmatisation perdurent et s'accroissent encore plus dans les positions de vulnérabilité comme lors d'une perte d'autonomie », souligne Loé, du Collectif intersexes et allié.e.s-OII France.