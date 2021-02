Asexualité : « Si des personnes décident de ne pas avoir de rapports sexuels, il leur est plus facile de questionner leur genre »

Quand Estance a annoncé dans le groupe féministe queer non mixte dans lequel iel militait qu’iel était asexuel.le, c’est-à-dire qu’iel ne ressent pas de désir sexuel pour autrui, ça s’est mal passée. « C’était comme si soudainement, j’étais devenu.e hétéro. On m’a ignoré.e après », explique-t-iel à Komitid. Iel milite désormais au sein d’AVA, l’Association pour la visibilité asexuelle.

Au fil des années, l'asexualité est devenue plus connue des personnes LGBT+. Lors de la Marche des fiertés, le cortège d’AVA reçoit de moins en moins de questions. Mais certains commentaires perdurent. Il y a celles et ceux qui ont de la peine, qui disent « comme c’est dommage, ça doit être trop triste », et il y en d’autres, rares, qui sont hostiles, pour qui les personnes asexuelles (ace) n’ont rien à faire ici car elles n’ont pas de désir sexuel et n’ont pas souffert autant.

De nombreuses personnes asexuelles partagent cet avis. « C'est un groupe hyper sexualisé, je ne m'y retrouve pas du tout », a répondu Alex Pep's à la question que Komitid avait posté dans un groupe Facebook dédié à l’asexualité.