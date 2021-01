Sport : les femmes trans garderaient un « avantage » après un an d'hormonothérapie, selon une étude

Les résultats de cette étude* ont été publiés le 7 décembre dernier dans le British Journal of Sports Medicine.

Selon les trois chercheurs, la période d'attente actuelle d'un an pour les athlètes olympiques trans, en transition de genre, serait insuffisante.

« Pour le niveau olympique, le niveau élite, je dirais que deux ans est probablement plus réaliste qu'un an », explique le Dr Timothy Roberts, pédiatre, directeur du programme de formation en médecine des adolescents à l’Hôpital de Kansas City, au Missouri et co-auteur de l'étude. « À un an, les femmes trans ont en moyenne encore un avantage sur les femmes cis ».