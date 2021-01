États-Unis : la Chambre des représentants adopte un langage non genré

La Chambre des représentants des États-Unis a approuvé lundi 4 janvier un langage non genré dans le règlement officiel de la Chambre et a créé un bureau permanent de la diversité et de l’inclusion, selon The Hill. La directive fait partie d’un ensemble de règles voté au début de chaque session du Congrès après une élection.

La suite de cet article est réservée aux abonné•e•s. Pour continuer la lecture : Abonnez-vous à partir de 1€

et accédez à tous les articles OU Vous êtes déjà abonné•e•s ? Identifiez-vous