Mad Prides 2/2 : l’héritage des « survivants de la psychiatrie » au croisement des luttes queer françaises

Vingt ans après le premier Psychiatric Survivors’ Pride Day à Toronto, la France organise sa première marche directement intitulée Mad Pride en 2014 à Paris. Cependant, des organisations de patient.es en France restent critiques sur la portée politique de ces manifestations. En parallèle, les échanges sur les réseaux sociaux et les liens encore plus étroits entre personnes queer et handicapées ont fait émerger de nouveaux discours et une réappropriation de l’héritage des Mad Prides anglophones.

Fierté française

En France, le modèle des associations de patients et de leurs représentants, né dans les années 70 dans les pays anglophones, est entériné grâce à la loi Kouchner en 2002 après notamment les combats des militant.e.s de la lutte contre le sida dans les années 80 et 90. Elle permet la création des Commissions des relations avec les usagers et la qualité de la prise en charge dans les établissements de santé, devenues les Commissions des usagers en 2016. Ces commissions veillent au respect des droits des patients, et font remonter leurs réclamations.