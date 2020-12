Mad Prides (1/2) : Des « survivant.es de la psychiatrie » fièr.es et libres

Les Mad Prides, que l’on pourrait traduire par les marches des fiertés des fous, existent depuis les années 90 dans le monde anglophone et ont émergé en France en 2014. À l’origine de ces manifestations particulières, les combats des « survivant.es de la psychiatrie». Leur histoire a encore une influence sur les militant.es antipsychophobie aujourd’hui en France.

En parallèle des luttes féministes, queer, antiracistes dans les années 70, les « psychiatric survivors » au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni alertaient sur les abus et la marginalisation dont ils faisaient l’objet. Ces « survivant.es » dénonçaient la contention, les traitements sous contrainte ou encore les électrochocs dans les hôpitaux psychiatriques. Les associations entre psychiatrisé.es ont fleuri un peu partout et 20 ans après la première Gay Pride, les Mad Prides voyaient le jour au Canada et en Angleterre. Retour sur un mouvement important.