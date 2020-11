L'État de New York légalise les marqueurs de genre non binaires sur les permis de conduire

Sander Saba est une personne trans non binaire de 25 ans et réside à New York. Iel estime que la politique de l'État, consistant à n'offrir que les marqueurs de genre masculin et féminin, sur les permis de conduire est discriminatoire.

« Ma demande est simple : avoir un permis de conduire qui correspond à mon identité », a déclaré Sander Saba dans un communiqué. « C'est humiliant d'être forcé.e de porter des papiers d'identité qui ne correspondent pas à mon identité. L'État de New York devrait respecter qui je suis, me reconnaître comme non binaire et me délivrer un permis de conduire précis ».

Cela va sans doute bientôt changer.