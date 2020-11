Les crimes transphobes ont atteint un niveau record aux États-Unis en 2019, selon le FBI

Un rapport du Federal Bureau of Investigation (FBI), publié lundi 16 novembre, révèle que le nombre de crimes de haine contre les personnes trans a atteint un triste record. Entre 2018 et 2019, 224 personnes ont été tuées en raison de leur identité de genre. C’est une augmentation de 18% par rapport à l’année dernière. C’était alors le nombre le plus élevé jamais enregistré depuis que le FBI a commencé à collecter ces données en 2013.

