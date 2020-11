Victor Madrigal-Borloz, l’expert indépendant des Nations unies sur la protection contre la violence et la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, a présenté un rapport à la 75ème Assemblée générale de l’ONU. Il explique que la pandémie de coronavirus a nui aux vies des personnes LGBT+ à travers le monde et a engendré plus d’exclusion et de violence envers elles.

« La Covid-19 a une incidence disproportionnée sur les personnes LGBT ou de genre variant; que, à quelques exceptions près, la réponse à la pandémie reproduit et exacerbe les tendances à l’exclusion sociale et à la violence », affirme Victor Madrigal-Borloz. Komitid vous en dit plus.