Le poison du placard (2/3) : tueurs en série, terroristes… et homos honteux

Dans le premier volet de cette enquête exclusive, nous avons pu voir comment le fait d'être au placard peut provoquer chez certains des pulsions criminelles irréversibles et dans bien des cas, irrationnelles. Pour ce deuxième volet, nous allons nous intéresser à des affaires et des personnalités emblématiques.

Quand le terrorisme recrute dans le placard…

Faire le lien entre le terrorisme islamiste et l'homosexualité de certains de ses combattants, relève pratiquement de l’impossible tant les fondements-même de cette forme d’appréhender la religion sont quasi antinomiques avec l’homosexualité. La sodomie est, pour les organisations terroristes, une « abomination ». Les exécutions de gays par Al Qaeda ou par Daesh sont légion.

Et pourtant, à y regarder de plus près, il existe de nombreux cas d’homosexuels ou bisexuels, dans le « placard » évidemment, qui ont frappé à coup d’attentat ou qui ont participé à l’élaboration d’attentats. Pour la plupart, ce sont des « homosexuels honteux » qui luttent en permanence entre désirs sexuels et pulsions criminelles légitimées par cette même sexualité. Ils fabriquent dans la majorité des cas un « placard » où ils vivent leur sexualité mais où ils la refoulent aussi entièrement.