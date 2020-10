Plus de 60 eurodéputé.e.s appellent à une interdiction des thérapies de conversion

Samedi 10 octobre, plus de 60 eurodéputé.e.s ont signé une lettre ouverte à destination de Věra Jourová, Helena Dalli et Stella Kyriakides – respectivement commissaires aux valeurs et transparence, à l’égalité et à la santé. Ils et elles demandent aux représentantes de la Commission européenne de prendre des mesures pour mettre fin aux thérapies de conversion au sein de l’Union.

« Les pratiques de thérapie de conversion sont de la torture », débute la lettre, rédigée par le LGBTI Intergroup du Parlement européen. « Il n'y a aucun moyen de classer ces pratiques autre qu’un traitement cruel, inhumain et dégradant qui cherche à corriger quelque chose qui ne justifie aucune réparation – l'orientation sexuelle, l'identité de genre et/ou l'expression d'une personne ».