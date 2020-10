Amy Coney Barrett représente-elle un danger pour les droits LGBT+ à la Cour Suprême ?

Donald Trump s'est empressé de choisir quelqu'un pour remplacer Ruth Bader Ginsburg, décédée le 18 septembre, au sein de la Cour suprême. Dix jours plus tard, il a annoncé depuis les jardins de la Maison Blanche que son choix se portait sur Amy Coney Barrett, une juge fédérale connue pour ses prises de positions conservatrices. « Ce soir, j'ai l'honneur de nommer l'une des juristes les plus brillantes et les plus douées du pays à la Cour suprême », déclare le président des États-Unis.

Amy Coney Barrett est originaire de la Nouvelle Orléans et a étudié le droit à l'université catholique Notre-Dame-du-Lac à South Bend, dans l'Indiana. Elle y a ensuite enseigné le droit constitutionnel. De 2011 à 2016, la juriste de 48 ans a donné des conférences à Alliance Defending Freedom (AFD), un groupe religieux conservateur, pour inspirer « une vision du monde distinctement chrétienne dans chaque domaine du droit ». L'AFD est connu pour ses prises de position LGBTphobes et anti-avortement. Cela lui a valu d'être désigné comme un « groupe de haine anti LGBTQ » par l'association Southern Poverty Law Center. Avec son mari Jesse Barrett, Amy Coney Barrett fait partie de People of Praise, un groupe œcuménique conservateur qui fonctionne sur un modèle patriarcal. Il rejette le mariage pour tou.te.s et l'avortement.