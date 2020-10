Décès de l'activiste et journaliste trans Monica Roberts

Monica Roberts a été tuée à l'âge de 58 ans en bas de chez elle, dans le sud-ouest de Houston au Texas, lundi 5 octobre.

ABC13 rapporte qu’elle a été percutée par une voiture sur le parking du complexe d’appartement où elle habite alors qu’elle sortait les poubelles. Selon la police locale, l’incident se serait produit entre 21 heures et minuit. La personne au volant de la voiture a fui et c’est un.e habitant.e qui a appelé les secours en trouvant le corps inanimé de Monica Roberts. Une autopsie sera réalisée pour déterminer la cause exacte de son décès.