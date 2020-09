La Californie vote quatre nouvelles lois pour protéger et amplifier les droits des personnes LGBT+

Gavin Newsom, le gouverneur de la Californie, a adopté vendredi 25 septembre quatre projets de loi pro-LGBT+.

La première loi, dénommée SB-132, exige que les prisonnier.e.s trans doivent être détenu.e.s selon leur identité de genre. Le département californien des services correctionnels et de réadaptation est désormais tenu de leur demander leur identité de genre et leurs pronoms pour qu’ils et elles soient ensuite hébergé.e.s en conséquence.