Royaume-Uni : le gouvernement dit non à une réforme pour l'auto-détermination du genre pour les personnes trans et non binaires

Selon le Sunday Times, Liz Truss, la ministre des Femmes et de l’Égalité du Royaume-Uni a annoncé que le Gender Recognition Act (GRA, loi sur la reconnaissance du genre) ne serait finalement pas réformée.

Cette loi, votée par le parlement anglais en 2005, permet aux personnes trans d'obtenir un certificat de reconnaissance du genre de leur choix. Pour obtenir un tel document, les personnes doivent payer 140 livres (environ 152 euros) et prouver qu'elles ont vécu dans le genre auquel elles s'identifient pendant deux ans, face à un panel de professionnel.le.s juridiques et médicaux. Elles doivent également être diagnostiquées comme ayant une dysphorie de genre par deux médecins distincts.

Une réforme de la loi avait été proposée par le cabinet de Teresa May en 2018 pour inclure l'auto-détermination du genre, afin de permettre aux personnes trans de pouvoir avoir le marqueur de genre désiré, sans toute la procédure médicale. Cette initiative avait été applaudie par les associations LGBT+ du Royaume-Uni et une consultation lancée pour recueillir l'avis des personnes concernées. Plus de 100 000 personnes ont répondu au questionnaire du gouvernement et 64% d'entre elles ont déclaré que le diagnostic de dysphorie de genre ne devrait pas être nécessaire, puisqu'être trans n'est pas une maladie.