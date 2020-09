Reportage à La Constellation, tiers-lieu culturel engagé pour la communauté LGBT+

Avant de passer la porte de La Constellation, le ton est donné. Sur la vitre, le menu – bio, végétarien, vegan et sans alcool – est affiché. À Paris, le bar se revendique comme le seul tiers-lieu de rencontres et d’échanges pour personnes LGBT+ sans alcool et sans musique. « La Constellation est un lieu LGBTQI+ qui se veut calme, avec un choix de boissons bio fourni pour celles et ceux qui ne boivent pas ou sont introvertis », explique à Komitid Maëva Herszfeld, chargée de la programmation culturelle. L’idée du lieu est venue du constat d’un manque. « J’ai lancé les soirées qalm en 2019. C'est un concept de soirée venue de Brooklyn qui a pour public les queer introvertis – le collectif s'appelle queeret : queer + introvert – et qui avait pour cadre donné : pas d'alcool, pas ou peu de musique et une ambiance calme et rassurante », précise Laureline Levy, la gérante.

Le quartier Sentier-Montorgueil, au centre de Paris, a déjà son lot de bars fréquentés par la communauté LGBT+. Pourtant, aucune concurrence n’est ressentie avec les autres établissements parisiens. « Il y a eu de l’entraide et de la bienveillance. Des bars, comme le Bonjour Madame, nous ont aidés pour le lancement. On est là pour compléter ce qui est déjà proposé sur Paris », affirme Maëva.