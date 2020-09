Selon le pape François, l'Église aime les enfants LGBT+ « tels qu'ils sont »

Mercredi 17 septembre, le pape François a rencontré une quarantaine de parents d'enfants LGBT+ pour les rassurer sur le fait que tous et toutes sont aimé.e.s et bienvenu.e.s au sein de l'Église catholique. Les parents font partie de La Tenda di Gionata, un groupe de soutien chrétien LGBT+, et ont rencontré le pontife pour partager leurs expériences au sein de leurs paroisses locales. Alors que l'Église catholique a souvent eu des positions LGBTphobes, le pape François a souhaité rassurer ses fidèles.

