Roumanie : Antonella Lerca Duda, une militante trans et rom sur tous les fronts

Sur une vidéo Instagram postée en juillet dernier, une femme prépare une injection, la tapote, avant d’insérer l’aiguille de dix centimètres dans la fesse droite d’une femme trans, elle-même couchée sur un lit à la couverture bordeaux.

Sous la vidéo, un message en lettres majuscules : « Des traitements hormonaux en Roumanie pour les femmes transgenres ! Nous avons besoin d’assistance médicale. Nous ne sommes pas docteures ! » Celle qui tient la seringue s’appelle Antonella Lerca Duda, activiste rom trans de 30 ans, travailleuse du sexe et militante intersectionnelle. En Roumanie, les traitements hormonaux pour les personnes transgenres sont illégaux. Elles doivent se les procurer sur le marché noir et se les injecter elles-mêmes. Une démarche coûteuse mais aussi dangereuse : deux ans plus tôt, une collègue d’Antonella meurt après s’être injectée le traitement dans une artère.