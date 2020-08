La nièce de Donald Trump se confie sur l'homophobie de sa famille

Mary L. Trump, nièce du président des États-Unis, a publié le 14 juillet dernier le livre Too Much and Never Enough : How My Family Created the World's Most Dangerous Man. L'ouvrage, disponible en France le 14 octobre sous le titre Trop et jamais assez, est un portrait choc de la famille Trump. Dans son livre, la psychologue étudie les dynamiques entre les différents membres pour analyser la personnalité de Donald Trump. Dans une interview donnée à The Advocate, Mary L. Trump, qui est ouvertement lesbienne, se confie sur l'homophobie de sa famille et en particulier de son oncle.

L'auteure explique qu'elle ne s'est pas sentie à l'aise pour faire son coming out et a préféré garder le silence. « Même si l'homophobie n'était pas vraiment explicite dans ma famille, en grandissant, personne ne parlait d'homosexualité d'une manière ou d'une autre. Ma famille était tellement anti-tout, tout ce qui était différent d'eux. Donc, j'ai juste supposé qu'ils étaient antigay, et c'était quelque chose qu'ils ne toléreraient pas. »