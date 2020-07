Le convoi funéraire de John Lewis rend hommage à son engagement pour les droits LGBT+

Le convoi funéraire du député américain John Lewis, une figure du mouvement des droits civiques, s'est arrêté mercredi 29 juillet aux passages piétons arc-en-ciel dans un quartier d'Atlanta (Géorgie), en hommage à son soutien envers la communauté LGBT+.

John Lewis est décédé le 17 juillet à 80 ans des suites d'un cancer du pancréas. Le corbillard portant son corps s'est arrêté à l'intersection de 10th Street et Piedmont Avenue dans Midtown, le plus ancien quartier gay d'Atlanta. Ses funérailles ont eu lieu jeudi à l'église baptiste Ebenezer, qui avait été dirigée en son temps par le révérend Martin Luther King Jr. Les anciens présidents Barack Obama, Bill Clinton et George W. Bush ont prononcé un discours lors de la cérémonie.