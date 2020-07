Pologne : deux « zones sans idéologie LGBT » attaquées en justice

Un tribunal a annulé la déclaration d'une « zone sans idéologie LGBT » d'une ville de l'est de la Pologne le 15 juillet. D'après Polsat News, le tribunal administratif provincial de Radom a invalidé la résolution du conseil de la commune de Klwów, car le terme « sans idéologie LGBT » se réfère à des personnes et est, par conséquent, discriminatoire et contraire à la loi. Une décision similaire a été annoncée la veille pour la ville d'Istebna, dans le sud du pays.

La suite de cet article est réservée aux abonné•e•s. Pour continuer la lecture : Abonnez-vous à partir de 1€

et accédez à tous les articles OU Vous êtes déjà abonné•e•s ? Identifiez-vous