États-Unis : la Cour suprême ouvre la voie à la discrimination envers les personnes LGBT+ dans les écoles religieuses

La décision de la Cour suprême concerne deux affaires, Our Lady of Guadalupe School v. Morrissey-Berru et St. James School v. Bienne, qui impliquent des écoles catholiques de l'archidiocèse de Los Angeles.

Agnes Morrissey-Berru, une enseignante, a intenté une action pour discrimination fondée sur l'âge après que son contrat n'avait pas été renouvelé. Cas similaire pour Kristen Biel, qui a saisi la justice pour avoir été renvoyée après avoir demandé un congé pour être traitée pour un cancer du sein. Elle est depuis décédée.

La Cour suprême a statué que, puisque les fonctions des enseignant.e.s incluaient l'enseignement religieux, ils et elles sont soumis à une « exception ministérielle ». Celle-ci a été établie dans une affaire précédente, Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran Church and School v. EEOC, et donne aux écoles religieuses une grande liberté dans le choix de leurs employé.e.s.