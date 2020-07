Roselyne Bachelot, la ministre la plus LGBT-friendly du gouvernement de Jean Castex ?

Nommée hier soir ministre de la Culture dans le gouvernement de Jean Castex, Roselyne Bachelot (73 ans) bénéficie d'une cote de popularité quasi inégalée parmi les défenseurs de l'égalité des droits. Il est vrai qu'elle a montré un soutien sans faille à ces revendications du pacs au mariage pour tou.te.s.

Fille du résistant et député gaulliste Jean Narquin, Roselyne Bachelot-Narquin a commencé sa carrière professionnelle dans le domaine médical avant d’embrasser une carrière politique, puis plus récemment celle d'animatrice de radio et de télé.

Femme de droite, plusieurs fois ministres, elle a été la seule de sa famille politique, le RPR d'alors, à soutenir la proposition d'instaurer le pacte civil de solidarité (pacs) en 1999.