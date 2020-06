Deux pépites à découvrir sur Netflix

Au milieu de cette période de pandémie inédite, qui conduit la planète entière à se confiner, une tendance légitime au binge-watching se manifeste. Netflix regorge de titres aussi prenants et passionnants les uns que les autres. Et si l’heure est peut être à la lassitude d’avoir exploré le contenu du catalogue Netflix France en long, en large et en travers, saviez-vous qu’avec un VPN vous pouvez visionner des titres inédits du catalogue USA de Netflix ?

Voici les deux pépites que nous vous présentons, et qui auront même le potentiel de peut-être vous faire aimer le confinement.

Transformer

2017 – Michael Del Monte – Note sur IMDB : 7,4 – 1h18

C’est l’histoire vraie et inspirante de la transition de Janae Marie Kroczaleski. Avant qu’elle n’applique sa décision, celle de sa vie, elle était notamment connue comme une illustre figure d’haltérophilie, pratique qui lui a d’ailleurs valu un record mondial. Au milieu des compets’, “Krok” raconte les difficultés rencontrées dans toute sa démarche, comment certains proches se sont détournés et comment ses sponsors l’ont abandonnée.

Au-délà de la transformation physique, c’est surtout l’évolution et les épreuves de transformations intérieures et psychologiques qu’on arrive à comprendre avec ce film, et qui bouleversent.

Découvrir la bande-annonce de Transformer

Postcards from London

2018 – Steve McLean – Note sur IMDB : 5,1 – 1h30

Comme le précédent, ce film est basé sur une histoire vraie. Jim, incarné par la gueule d’ange Harris Dickinson, quitte sa vie rurale à Essex pour la trépidante ville de Londres. Il espère y construire une vie plus belle. Dès son arrivée, il déchante : dormant dans la rue, il enchaîne les complications et les mésaventures. Un jour, il croise le chemin d’une femme qui le trouve idéal pour rencontrer des amis particuliers : David, Jésus, Marcello et Victor. Et il s’avère que ce quatuor est complètement passionné d’art et en maîtrise d’ailleurs les codes. Du moins, pour les tableaux du Caravage. C’est avec eux que Jim va découvrir une partie de sa personnalité : son hyper sensibilité, qu’il va apprendre à utiliser comme une force. Les quatre nouveaux amis de Jim ont établi leur QG dans un bar gay de Soho, d’où ils proposent leurs services d’escort boys à des hommes plus âgés.

Un film qui raconte une évolution personnelle comme certains dessous du monde gay à Londres.

Découvrir la bande-annonce de Postcards from London