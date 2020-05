Cette enquête à Nantes a été réalisée avant le confinement. Mais depuis, les chiffres publiés dans son Rapport annuel par SOS homophobie sont venus corroborer les réactions recueillis sur le terrain. En Pays de la Loire, SOS homophobie a recensé 36 agressions au cours de l'année 2019, soit une agression tous les 10 jours environ, parmi lesquelles 26 agressions morales, huit agressions physiques et deux agressions sexuelles. Ces agressions s'expriment principalement dans les lieux publics (22%) et ciblent majoritairement les jeunes (28% des agressions concernent des moins de 18ans).

Il y a eu des serrures collées. Puis des pochoirs La Manif pour Tous au pied de la porte. Il y a eu aussi les autocollants avec des fleurs de lys et des croix celtiques, siglées « Zone nationaliste ». Tout ça en l’espace de quelques mois, au local de Nosig, le centre LGBTI+ de Nantes, rue Dugast Matifeux, en plein centre-ville. « C’est devenu assez régulier. On a l’impression que cela s’accélère », s’inquiète Kévin Sémiramoth, bénévole de l’association Nosig, gestionnaire du lieu, assis sur un canapé à l’intérieur du centre. « On n’en a jamais eu autant », confirme à ses côtés Violette Cordaro, secrétaire de Nosig.

Dans ce contexte, certains bénéficiaires du centre, notamment des demandeurs d’asile, préfèrent se faire discrets lorsqu’ils viennent au local et demandent à rentrer par la porte arrière, de peur d’être vus. « Ce qui est sûr, c’est qu’on se sent de moins en moins en sécurité. On se demande même comment on peut encore se présenter comme un espace safe », résume avec une pointe d’ironie Violette Cordaro.