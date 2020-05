Suède, Canada et Malte : les destinations de voyage les plus LGBT-friendly

Partir en voyage à l’étranger, ce que la communauté LGBT devrait prendre en compte

Lorsque vous décidez de partir en voyage en couple, et cela est également valable si vous ne faites pas partie de la communauté LGBT, vous devrez prendre en considération certains points. Ces derniers vous permettront de passer un séjour aussi agréable que possible, quelle que soit votre destination.

Travaillez les langues étrangères pour une meilleure compréhension pendant votre séjour

Avant de partir en voyage, qu’importe la destination que vous choisissez, il faudra tout d’abord travailler vos langues étrangères ! En effet, c’est un point essentiel pour parvenir à profiter au maximum de ces vacances. Vous pourrez ainsi vous repérer plus facilement, vous saurez comment demander votre chemin, et réserver et choisir dans le menu des restaurants ne vous paraîtra plus si compliqué !

Pour cela, si vous n’avez pas beaucoup de temps à accorder à cet apprentissage, pourquoi ne pas vous lancer dans des cours de langues en ligne ? Pour apprendre les langues en ligne, nous vous conseillons de choisir la plateforme Preply.

Cette dernière est l’un des moyens les plus pratiques d’améliorer votre niveau en anglais par exemple, et d’apprendre de nouvelles langues en ligne, à votre rythme, et selon vos préférences. Votre tuteur qualité fera en sorte de vous proposer des cours selon votre niveau, et vous pourrez donc progresser petit à petit, à mesure des cours de langue en ligne.

Ainsi, même après une journée de travail, ou quand vous avez quelques minutes devant vous, depuis votre canapé, vous pourrez vous entraîner et progresser pour votre nouveau séjour à l’étranger. Toutes ces nouvelles connaissances vous seront certainement utiles lors de votre futur voyage à l’étranger !

Découvrez la liste du Spartacus Gay Travel Index de 2020

Tous les ans, le Spartacus Gay Travel Index publie une liste des pays les plus LGBT-friendly, selon différents critères, et qui regroupe au total plus de 202 pays. Si vous souhaitez partir en vacances dans un pays où la communauté LGBT est comprise et acceptée, c’est cette liste qu’il vous faudra prendre en compte.

Quels sont les points mis en lumière par Spartacus ? Chaque pays est étudié, selon différents critères. On retrouve par exemple la question d’une législation anti-discrimination, le mariage pour tous, si l’adoption est légale dans ces pays, les droits des personnes trans, les restrictions de voyage liées aux personnes vivant avec le VIH, l’hostilité possible des habitants locaux face aux couples LGBT, ou encore la prise en compte du troisième genre dans la législation du pays.

Tous ces points vous permettront de vous faire une idée claire concernant l’état de ces pays face à la cause LGBT. A vous de faire ensuite votre choix, pour choisir le pays qui respecte au mieux vos droits.

Quels sont les pays les plus LGBT-friendly cette année ?

Suite à ce classement, les pays nommés aux premières place cette année sont la Suède, le Canada ou encore Malte. Ces pays sont ceux dont les critères précédemment mentionnés sont les plus positifs pour la communauté LGBT. Quelle sera votre prochaine destination de voyage en en tenant compte ?

À la découverte de la Suède

La Suède attire chaque année de nombreuses personnes. Si vous souhaitez partir à la découverte de ce pays unique, vous pourrez profiter des nombreux musées mis à votre disposition, des magasins branchés dans ses plus grandes villes, et de l’atmosphère unique qui se dégage du pays, de ses fjords et de ses paysages à couper le souffle.

Si vous décidez de vous arrêter à Stockholm, à la nuit tombée, vous pourrez profiter de ses nombreux bars, et découvrir la température de la ville dans les quartiers les plus animés.

Les paysages magiques du Canada

En second lieu dans cette liste, apparaît donc le Canada. Le Canada est un pays à couper le souffle, que vous pourrez visiter au printemps ou à l’automne pour profiter de ses arbres en fleur, ou de ses couleurs orangées pendant l’été indien.

Vous y découvrirez une multitude de paysages en tout genre, entre lacs et forêts, et vous pourrez également profiter de ses plus grandes villes pour une journée shopping. A vous de voir ce qui vous attire le plus !

Malte et sa côte ensoleillée

Enfin, si vous rêvez de vacances à la plage, Malte pourrait être une destination idéale pour vous. Classée au troisième rang de la liste Spartacus de 2020, vous pourrez découvrir sa côte escarpée, ses petits villages de pêcheur, ainsi que son eau turquoise. Les vacances ensoleillées idéales pour l’été !

Quels pays du bas du classement LGBT-friendly devriez-vous éviter pour vos prochaines vacances ?

En comparaison avec les précédentes destinations, le classement pointe également certains pays, qui ne respectent pas les droits de la communauté LGBT. Mais si cela ne devrait pas être le cas, nous vous déconseillons fortement de vous rendre en voyage dans ces parties du monde.

Parmi cette liste, on retrouve l’Arabie Saoudite, l’Iran, la Somalie, ainsi que la République Russe de Tchétchénie, où les personnes homosexuelles sont encore menacées de mort.

En attendant un changement des mentalités, mieux vaut donc se tourner vers les premiers pays du classement !